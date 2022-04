Georges ENIUS

Après une carrière de responsable en fonderie pendant 25 ans, je suis aujourd’hui responsable d’exploitation sur le site d’enfouissement des déchets radioactifs très faible activité.



Ma formation initiale d’ingénieur fonderie (ESF), ainsi que ma formation complémentaire avec mon Mastère en Qualité Sécurité et Environnement et mes années d’expériences dans l’industrie me permettent d’envisager une collaboration efficace.



De par mes fonctions, j’ai eu l’occasion d’encadrer des équipes d’opérateurs à plusieurs reprises et je possède par ailleurs une aptitude d’adaptation sur les métiers et sur l’encadrement de personnel venant de secteurs et de formations différents.



Mes compétences :

Qualité

Environnement

Sécurité

Fonderie fonte

Amélioration continue

Responsable production

Gestion de projet

Techniques de Management

Formateur

Gestion des ressources humaines

Gestion de production

Techniques d'analyses

Gestion d'un système qualité

Travail en équipe

Connaisances de plusieurs normes

Fonderie