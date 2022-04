Frédérique GEORGES-PICHOT

Passionnée par les systèmes d'information, le digital et les technologies, je m'investis désormais dans le lancement d'une solution logicielle innovante dédiée au RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données), pour aider DPO (Délégués à la Protection des Données) et responsables de traitement à documenter et démontrer leur conformité : n'hésitez pas à me contacter pour plus de détails sur cet outil puissant et facile à déployer !



Avant de créer ma propre activité, j'étais Responsable Customer Success chez Cornerstone OnDemand, où j'accompagnais mes clients tout au long des phases de mise en production, d'adoption et d'optimisation de solutions logicielles SaaS d'acquisition et de gestion des talents (recrutement, formation, évaluation des performances, rémunération, gestion des carrières). Mon premier objectif : garantir un très haut niveau de satisfaction et établir un partenariat à long terme avec chaque client.



Auparavant, j'ai exercé les fonctions de Consultante/Chef de projet SIRH chez deux autres éditeurs de logiciels SaaS de gestion des ressources humaines, Deltek (recrutement, formation, évaluation des performances, gestion des carrières) et Lucca (congés et absences, temps et activités, notes de frais, dossier personnel RH dématérialisé). Ma mission : réussir l'implémentation de progiciels de gestion des talents et de gestion administrative RH chez des clients français et internationaux.



J'ai aussi travaillé pendant plusieurs années dans la documentation technique informatique, la communication multimédia et la formation.



Mes spécialités :

- Mise en place de processus et d'outils métier

- Déploiement d'applications logicielles SaaS en mode projet (certifiée Cornerstone)

- Gestion de projet à l'international (PRINCE2 Practitioner)

- Développement logiciel en mode agile (Certified Scrum Product Owner)

- Gestion de la relation client

- Formation

- Communication et traduction techniques (anglais, français, italien)



Mes compétences :

Formation

Anglais

Communication technique

Déploiement d'un progiciel de Gestion RH

Gestion de projet

Gestion des ressources humaines

Gestion de la relation client

PRINCE 2

SIRH

Cornerstone OnDemand