Frederique GERRINGA

En poste depuis janvier 2014 au DAVA de Rouen. Je reste dans le secteur de la formation en découvrant un nouvel univers professionnel. Toujours curieuse d apprendre j ai obtenu un bts assistante de gestion pmi pme en 2015 puis maintenant je suis assistante commerciale pour le DAVA. Je suis également accompagnatrice VAE après avoir suivi la formation correspondante. J aime les nouveaux horizons.



Le contact avec le public est toujours présent et me plaît toujours autant bien que le type d'usagers ait changé.



Mes compétences :

Ressources humaines

Organisation du travail

Accueil physique et téléphonique

Anticipation