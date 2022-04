Frédérique GILLOT

Bibliothécaire, 20 ans d’expérience dans plusieurs bibliothèques municipales, je souhaiterais enrichir mon parcours professionnel et mener de nouvelles missions au sein d’un établissement culturel différent (bibliothèque départementale ; centre de documentation d’un musée, d’un centre d’art, d’une école d’art ; cinémathèque ; bibliothèque universitaire) ou intégrer un réseau de lecture publique important à la pointe des services innovants et numériques.

Polyvalente, bonne culture générale, curieuse

Dynamique et motivée

Organisée et efficace

Capacité d’adaptation et d’apprentissage

Sens de l’écoute



Mes compétences :

Management d'équipe

Pilotage de projets d'établissement

Gestion administrative et financière

Action culturelle