Frédérique GUILLON WEBER

D'avril 2006 à septembre 2010, j'ai occupé le poste de responsable procédés à Freescale Semiconductor. J'ai ainsi développé des compétences en fabrication de composants électroniques, contrôle de procédé de production (SPC) et amélioration continue / LEAN Manufacturing.



J'ai intégré en 2010/2011, le mastère spécialisé "Management de l'Innovation et de la Technologie" de l'ESC Toulouse.



J'ai rejoint Airbus Opérations SAS au poste d'ingénieur brevet en avril 2012.



N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez avoir plus d'informations sur mon parcours.



Mes compétences :

Amélioration continue

Présentation powerpoint

Rédaction de brevets

SPC AMDEC 5S 5M PDCA

Synthèse et reporting

Amélioration de process

Propriété industrielle

Audit interne

Process

Aéronautique

6 sigma

Excel

LEAN