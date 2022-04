Frédérique GUIMELCHAIN

Je suis avocat depuis 15 ans, entre deux périodes d'exercice de la profession j'ai été journaliste et j'ai écris des livres de vulgarisation juridique.



En tant qu'avocat j'exerce dans les domaines suivants : droit des étrangers, droit de la famille, droit pénal et droit social.



Les livres de vulgarisation juridique sont les suivants : l'adoption en 10 leçon, Victimes : vos droit, le contrat de travail, et comment se défendre en justice.



Depuis le 16 novembre 2010, je suis Présidente d'une association de médiation familiale dans les Yvelines ; IDFM



Mes compétences :

Droit de la famille

Avocat

Droit du travail

Droit pénal