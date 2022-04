Frederique HECQUET

DRH dans des entreprises multi-sites



Élaboration et mise en œuvre de la politique Ressources Humaines de manière à accompagner et soutenir la stratégie et la performance de l'entreprise.



Définition conception et pilotage des plans d'action,



Assurer le management général des Ressources Humaines :

 Recruter et intégrer les collaborateurs dans l'objectif de leur faire partager les valeurs et la culture

de l’entreprise

 Former et développer les compétences des collaborateurs

 Prévoir et anticiper les besoins RH : Gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences

Organiser la concertation et le dialogue social avec les membres du personnel ou leurs

représentants

 Superviser la gestion administrative du personnel et la paie

 Concevoir et faire évoluer la politique salariale

Contrôler la conformité d'application des obligations légales et réglementaires.



Améliorer la productivité de l'entreprise par la gestion du capital humain à travers la mise en place et le suivi des indicateurs de performance à la fois quantitatifs et qualitatifs.







