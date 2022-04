Frédérique KONSEK-PACHABEZIAN

J'ai travaillé dans le secteur du tourisme pour plusieurs tour opérateurs renommés, de la réservation classique, aux clients VIP, aux forfaits sur mesure incentive/groupe.



Après avoir entrepris avec succès de passer en CIF un BTS Assistante de Manager ( ex Bts Assistante de direction et Bts secrétaire trilingue) en 2010 afin de d'approfondir et compléter mes connaissances dans le domaine de l’assistanat, je suis actuellement Assistante de la Direction Générale de ex GPN (Groupe Total) devenu Borealis-Chimie depuis le 01 er juillet 2013.



Mes compétences :

Relationnel

Sens du service

SAP

Microsoft SharePoint

Internet

Microsoft Office

Proactivité

Pragmatisme

Création

Autonomie