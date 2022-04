Frédérique L'HOTELIER (MARCHAL)

Voilà un descriptif de mes compétences. Je souhaite les mettre à la disposition d'une entreprise située en Bretagne.



Pôle comptable et gestion

- Elaboration et suivi des budgets prévisionnels

- Mise en place de comptabilité analytique et suivi des marges brutes et nettes

- Mise en place de tableaux de pilotage et de tableaux de consolidation

- Réalisation du rapport d’activité et du compte de résultat périodique

- Déclarations fiscales (TVA, TVTS, CVAE, …)

- Relations avec les banques, l’Expert-Comptable, le Commissaire aux Comptes et les organismes publics ou privés

- Gestion de la relance Client et suivi de la trésorerie journalière

- Gestion du Crédit Impôt Recherche



Pôle ressources humaines

- Gestion des contrats de travail et des obligations réglementaires

- Centralisation des données pour l’élaboration des payes et des remboursements de frais

- Gestion du plan de formation

- Mise en place de règlement intérieur

- Elections de délégués du personnel et formalisation des rencontres périodiques

- Veille sur la convention collective



Pôle management

- Encadrement d’équipes administratives, commerciales et techniques

- Planification et suivi des actions mise en place

- Elaboration des objectifs commerciaux et leur suivi

- Accompagnement terrain

- Entretien individuel annuel



Pôle Informatique

- Maitrise des outils Sage (Comptabilité, Moyens de Paiement, Trésorerie et Immobilisations)

- Maîtrise de l’environnement Windows et du pack Office

- Mise en place des procédures qualités de gestion de l’information

- Chef de projet pour le développement d’un outil métier spécifique

- Gestion de réseau et de parc matériel (niveau 1)



Pôle commercial

- Négociations avec la Grande Distribution

- Participation à l’élaboration de politique commerciale

- Ventes auprès de publics variés

- Organisation de manifestations professionnelles



A très bientôt



Mes compétences :

Gestion de projet

Gestion administrative

Informatique de gestion

Gestion budgétaire

Logiciels SAGE

Gestion financière

Microsoft Office