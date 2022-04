Frederique LEPY

Bonjour,

Depuis 3 ans, je travaillais comme E.T.I dans un A.C.I qui s'appelle ACORA nous sommes sur Roanne. C'est une ressourcerie!!

Nos axes de travail sont concentrés sur le débarras social, les collectes de déchets ménagers, et professionnels afin de les revaloriser et de les vendre. Cette activité permet surtout à des personnes éloignées de l'emploi de se remettre au travail, et trouver des repères en société, les salariés s'éveillent à la créativité et reprennent confiance en eux.



Notre équipe se compose, d'une Directrice, une Sous-Directrice, une Coordinatrice F.I.P, 2 Encadrants Technique d'Insertion.



Je participe aussi aux rencontres des Jeudis de l' E. S. S qui regroupent tous les acteurs de ce secteur de l'Economie Sociale et Solidaire. Ces rendez-vous tendent vers un collectif associatif afin de mutualiser nos expériences.



Je tiens aussi un rôle de formatrice pour le réseau des ressourceries.



Et à mes heures je suis administratrice dans un Institut Médicalisé Educatif pour enfants déficients.



Mes compétences :

Créative

Savoir être

Sociable