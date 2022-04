Frédérique LEVÉEL

Dynamisme, rigueur, force d’adaptabilité, curiosité ainsi qu’une soif d’apprendre et d’explorer de nouveaux univers afin d’élargir mes connaissances et compétences.

J'adore les nouveaux challenges, je mettrai à profit mes compétences avec exigence et régularité et développerai mon savoir être et savoir faire afin de contribuer à l'amélioration des enjeux économiques de l'entreprise.



Mes compétences :

Merchandising

Conseil commercial

Développement commercial

Négociation achats

Gestion des opérations

Fidélisation client

Gestion des achats

Gestion des stocks