Frédérique LÉVÊQUE CHENEVOY

- Plus de 10 ans d'expérience au sein du cabinet Deloitte dans l’équipe Transaction Services, dont 3 ans au bureau de New York (2004/2007).

- une centaine de missions d’acquisitions et de cessions domestiques et transfrontalières dont une vingtaine aux Etat Unis.

- Expérience significative des due diligence pour les Private Equity.



Mes compétences :

DUE

Due Diligence

Private Equity

transaction services