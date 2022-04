Frédérique LUSZCZYNSKI

Coach certifiée, membre de l’EMCC et consultante, je m'appuie sur plus de 25 années d'expérience, au sein d'entreprises internationales sur le secteur d'activité fortement concurrentiel des Nouvelles Technologies et des Sociétés de Services en Ingénierie Informatique, pour proposer à mes clients une approche du coaching humaine et pragmatique qui puise dans mes deux domaines de compétence : le commercial et le management.



Mes différents postes et ma formation complémentaire en coaching me permettent de mettre à votre service une approche très opérationnelle : un savoir être (écoute, empathie, créativité, …), des méthodes de travail (projet, management, vente, entretiens, activité, ...) des savoirs faire (animation d'équipes, développement de l'autonomie, motivation des personnes, gestion des conflits, ...) ainsi qu'une culture du résultat dans le respect des personnes et de leurs qualités individuelles.





Mes compétences :

Accompagnement

Accompagnement individuel

Accompagnement individuel et collectif

Coaching

Conduite du changement

Développement

Développement des compétences

Partenariats