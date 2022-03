Valerie ARCELIN

De nature dynamique et persévérante, je sais faire preuve de rigueur, d’organisation et de discrétion. La diversité des missions qui m’ont été confiées témoigne de ma faculté d’intégration.



J’aime être en contact avec les gens, travailler en équipe et communiquer.







Mes compétences :

Assistante

Assistante Commerciale

Assistante de Direction

Achats

Services Généraux

Gestion administrative

Recouvrement

Polyvalence – Rigueur – Méthodes

Dynamique.ayant le sens d'analyse et d'écoute

Relation clients

Organisée et sérieuse

Office Management

Flexibilité

Diplomatie

Adaptation

Dynamisme

Esprit d'équipe