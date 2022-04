Frederique MAMIN

J'ai débuté mon parcours professionnel dans un centre de thalassothérapie de la Baule.



J'ai ensuite perfectionné mes techniques esthétiques, à l'Aquaboulevard de Paris, en qualité d'Esthéticienne-Masseuse, puis, j'ai assumé, au sein d'Euro Santé Beauté (Paris 15), la fonction d'Esthéticienne-Chef de cabine.



L'envie de voyager m'a amené à rejoindre l'équipe de la chaîne hôtelière Orient Express en tant que responsable Spa dans les Caraïbes.



En 2002, j'ai intégré le Spa de l'hôtel George V à Paris, où je suis amenée à prendre soin des clients et clientes les plus exigeants.



Passionnée par mon métier, je me suis lancée dans l'aventure du concours de "Meilleur Ouvrier de France" en 2009 et ai été finaliste aux épreuves qui se sont déroulées en 2011.



Je souhaite aujourd'hui donner un nouvel élan à ma carrière en valorisant l'expérience acquise.



Mes compétences :

Finaliste au concours un des "Meilleurs Ouvriers d