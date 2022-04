Frédérique MILLER

J'ai acquis mon expérience dans les secteurs industriel et du bâtiment,dans des domaines techniques variés (Automatisme, Très Haute Tension, Courants Faibles)



Mon profil est avant tout orienté gestion de projet et d'affaires.

J'ai débuté chez Cegelec (2004) comme planificateur : organiser, structurer, suivre, rapporter ; cela fut mon quotidien pendant 4 ans.

J'ai ensuite évolué vers un poste de chef de projet adjoint. En plus de planifier, il me fallait dorénavant définir et suivre le budget, comprendre les aspects techniques, tenir compte des enjeux du projet, prendre les décisions adéquates et gérer une équipe.



J'ai choisi ensuite de m'orienter vers la gestion d'affaires, c'est à dire des projets de taille humaine pouvant être piloter par une seule personne ; dans un premier temps toujours chez Cegelec puis chez SDEL Imtec.



Aujourd'hui, je suis à un tournant de ma carrière. Au bout de 7 ans de "chantier", j'ai décidé qu'il était temps de découvrir de nouveaux horizons et de faire usage de mes compétences en gestion de projet, de mes qualités d'organisatrice, de mon sens de l'analyse et de mon adaptabilité ailleurs que chez des 'installateurs'.

J'ai donc débuté un bilan de compétences afin de me définir un nouveau projet professionnel (2011). Conclusion à suivre...



Après 6 mois de réflexion et d'enquête de terrain, j'ai choisi d'orienter mon projet professionnel vers la maîtrise d'oeuvre et l'assistance à maîtrise d'ouvrage.



J'ai rapidement concrétiser mes conclusions en acceptant une mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution (2012). L'expérience a été positive et concluante. J'ai décidé de poursuivre dans cette voie. Il ne me restait plus qu'à trouver LE POSTE...



Janvier 2013 : je rejoins le bureau d'études ALTERNET et plus spécifiquement leur activité Systèmes de Sécurité Incendie (SSI). Mon rôle consiste à analyser les SSI existants, concevoir leur rénovation ou leur remplacement et assurer le suivi de la réalisation. Le métier d'ingénieur en maîtrise d'oeuvre requière évidemment des compétences en gestion de projets mais aussi de fortes connaissances techniques. Je dois admettre quelques lacunes sur ce dernier point. Il me faut donc faire appel à des ressources plus personnelles telles que mon adaptabilité et ma capacité à évoluer pour assurer mes missions et satisfaire les exigences de qualité de mon nouvel employeur.



Janvier 2014 : l'heure du bilan... Ma reconversion professionnelle de la gestion d'affaires à la maîtrise d'oeuvre est une réussite. Mon nouveau métier me passionne et au bout d'une année je commence enfin à avoir une certaine autonomie technique dans le domaine des systèmes de sécurité incendie. Mon objectif : continuer à développer et enrichir quotidiennement mes compétences techniques.



Mes compétences :

Informatique

Adaptabilité

Esprit d'équipe

Rigueur

Gestion de projet

Management