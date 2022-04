Frédérique MOJON-LUMIER

Après des études de langues (ANGLAIS/ESPAGNOL -traduction, interprétariat)effectuées en Angleterre et incluant plusieurs séjours à l'étranger (Espagne, Mexique), j'ai choisi de travailler en entreprise comme assistante à l'exportation afin de mettre à profit ma formation de linguiste et mon goût pour les contacts.



De 1988 à 1994, j'ai vécu en Italie (Rome et Bologne)où mon mari était en poste, apprenant ainsi une troisième langue étrangère.



Par la suite j'ai exercé différentes fonctions: assistante d'ingénieur, commerciale et technico-commerciale, assistante de direction ....dans des secteurs et domaines très divers (grandes entreprises nationales et internationales, ONG...) mais toujours avec un fil directeur "l'international".

Ces missions m’ont permis d’acquérir une grande polyvalence et de capitaliser une variété de compétences qui me rendent opérationnelle rapidement.

J’apprécie particulièrement les postes pluridisciplinaires, les rôles d'interface avec les interlocuteurs de l’entreprise, la communication avec les partenaires français et étrangers.



Mes compétences :

Communication

Coordination

Coordination projet

Organisation