Laurence GABARD

Je propose de mettre au service des entreprises de la région PACA, mes compétences en ressources humaines, acquises au sein d'entreprises de cultures, d'effectifs et de métiers différents.



Les missions opérationnelles variées qui m’ont été confiées, m'ont permis, outre une grande adaptabilité et réactivité, de maîtriser les domaines administratifs, techniques et légaux de la fonction RH.



Les interlocuteurs avec lesquels j'ai pu travailler ont contribué à développer mon sens de l'organisation et de la rigueur ainsi que mes capacités d'écoute et de dialogue.



N'hésitez pas à me contacter pour une mission ou un projet RH. Je serai ravie de pouvoir vous rencontrer et vous expliquer de vive voix mon parcours.



Mes compétences :

SIRH oracle

Excel

HRMS

ZADIGHYPERVISION

Powerpoint et Word

Recrutement

Formation