Catherine GILLET

En poste mais en veille active sur des opportunités de missions toujours plus intéressantes !



Rigoureuse, impliquée, réactive, je souhaite mettre mon expertise en gestion de projet (suivi technique, financier, documentaire et reporting) à la disposition d'une société dynamique à l'esprit d'entreprise et d'équipe fort, tout en continuant à m'enrichir.



Si mon profil vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. A bientôt !



Mes compétences :

Gestion de Projets

Communication

Anglais