Frédérique MONTRÉSOR

Depuis 2003, je travaille en tant que directrice artistique et webdesigner freelance, spécialisée dans la création Web et dans la communication d’entreprise. Mes grandes forces sont ma polyvalence, ma créativité, ma réactivité et ma curiosité !



Mon expérience me permet d'intervenir sur tout ou partie d'un projet, du conseil technique et stratégique à la création jusqu'à la production.

Non travail est du sur-mesure, et je mène votre projet de A à Z : conception de charte graphique - logotype - création d'interface graphique tactile web et mobile - site internet - Mise en place de CMS …



Portant un soin particulier à l'ergonomie et à un design au service de l'utilisateur, je compte parmi mes clients des PME, des agences de communication ainsi que des grands groupes.



Pour une collaboration en freelance ou bien au sein d'une agence, sachez que je me tiens à votre disposition.



Contactez-moi :

www.bleu-ebene.com ou bleu-ebene@wanadoo.fr



Mes compétences :

Conception

Mailing

Conseil

Flash

Création

Communication

CMS

Graphisme

Web