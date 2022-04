Frédérique MORADPOUR

La vie est courte ! C'est pour cela que j'ai mené plusieurs vies. Une vie de conseil en communication événementielle auprès des entreprises, et une vie en tant que coach auprès des personnes sur les problématiques professionnelles.



Le fil rouge de ce parcours est l'accompagnement, qu'il s'agisse d'accompagner les entreprises dans leurs transformations ou d'accompagner les personnes dans leurs changements professionnels ou de les entrainer à la prise de parole.



Dans mes bagages, une culture professionnelle diversifiée en : Communication interne et externe, Economie d'entreprises, Etudes et enquêtes, Psychologie, Emploi, accompagnement RH (communication interne, médiation en entreprise, RPS).



Des savoir-faire complémentaires :



Conception-rédaction et pilotage d'événements

Coaching de prise de parole, formation en communication

Communication du changement (réorganisations, fusions, nouveaux plan stratégiques, digitalisation),

Elaboration des outils communication 360°



Coaching professionnel (transitions et évolutions professionnelles)

TRE, formation et création d'entreprise



Mes compétences :

Accompagnement du changement

Communication interne

Coaching

Communication corporate

Formation professionnelle

Concepteur rédacteur

Team building

Médiation en entreprise