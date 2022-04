Frédérique MOREAU

Je suis animée par la conviction que chacune et chacun peut, à tout age, développer sa part de responsabilité et agir sur son cheminement professionnel. Personne n'est, mieux que soi-même, capable de dire ce qui fait sens pour lui. D'où l'importance d'être bien entendu.

Mon expérience montre qu'un accompagnement fondé sur l'écoute, le non jugement et un peu de rêve suscite du dynamisme et une relation à soi- même plus confiante...



Mon expérience professionnelle s'est fondée dans trois domaines complémentaires :

L'accompagnement en transition professionnelle

La formation

l'orientation



C'est au fil de ce parcours que j'ai développé des compétences dans le domaine de l'orientation et l'élaboration du projet professionnel ...



Mes compétences :

Accompagnement au changement

Orientation professionnelle

Entretiens professionnels

Coaching professionnel