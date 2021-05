Sylvie L'HERNAULT

Passionnée par les trajectoires professionnelles, le développement des compétences et les individus je construis ma carrière depuis 20 ans autour du développement des RH avec une expertise dans le domaine emploi-formation acquise au sein d’entreprises de services et d’OPCA.



Je cherche aujourd’hui à rejoindre une entreprise encline à la valorisation du capital humain, une organisation professionnelle ou un OPCA qui me permette d’accompagner les évolutions liées au contexte de changement législatif notamment et à mettre en œuvre des projets de développement innovants.



Spécialisations : Législation formation. Maîtrise de l’environnement politique formation et des acteurs. Ingénierie de formation et ingénierie financière. Conception et animation de formation. Recrutement. Gestion de carrière. Conception d’actions de communication. Conduite de projets. Management d’équipe.





Mes compétences :

Bilan de compétences

Accompagnement professionnel

Animation de formation

Recrutement

Gestion de projet

Gestion budgétaire

Ingénierie de formation

Communication

Gestion de carrière

Gestion des compétences

Conseil RH

Management