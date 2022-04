Frédérique MORFAUX

Avec une expérience mixte depuis plusieurs années en tant que pharmacien, je souhaiterais m'investir différemment auprès des malades en intégrant une structure de soins de suite ou chez un prestataire de service travaillant avec l'HAD ou l'oxygénothérapie.

Toute proposition de poste à temps partiel compatible avec mon poste de gérance d'EHPAD actuel (0.34 ETP) est envisageable et toute formation complémentaire nécessaire est possible .



Mes compétences :

DU d'orthopédie

Attestation de mycologie

DU de pharmacie rurale et vétérinaire

Microsoft Word

Microsoft Excel

DU B.P.D.O