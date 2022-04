Frédérique MORIEUX

Je souhaite travailler en Finance de Marché, en France et aussi à l'étranger (Angleterre, Ireland, Luxembourg etc..., et je recherche activement un poste sur les métiers suivants : Middle-Office, Contrôleur interne/externe - compliance officer – déontologue.



Une formation niv BAC+2, accompagnée d'expérience de 18 ans en Audit, Middle-Office, comptable d’OPCVM me permettent d'être rapidement opérationnelle sur ce type de postes.

Dans une démarche d'évolution personnelle, j’aimerais apporter une plus-value à mon parcours professionnel et m’orienter vers des postes de Contrôleur interne/externe - compliance officer – déontologue.



Je suis actuellement une formation diplômante PRAM (Program Asset Management) dispensée par l'AFG sur la réglementation, le compliance, risque des marchés financiers qui me permet de renforcer mes compétences et élargir mes connaissances.



Je suis intéressée pour entrer en contact avec des professionnels de la gestion d'actifs qui pourraient être de futurs employeurs ou collaborateurs.



http://fmorieux1.cv.fm/

http://www.efinancialcareers.fr

http://www.cadremploi.fr

http://mon.monster.fr



Mes compétences :

Forex