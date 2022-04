Frederique MORIN

Je possède une expérience de 25 ans dans le domaine de l'accompagnement de public demandeur d'emploi ou en conversion. Titulaire d'une licence de sciences de l'éducation option formation des adultes, j'ai également occupé plusieurs postes de formatrice.

je me suis formée en esthétique , en massages bien-être adultes et formation des parents au massage-bien-être des bébés et enfants, ainsi qu'en conseil en image.

Je propose également des séances de réflexologie plantaire (formation IFJS).

J'ai créé mon activité depuis 5 ans et propose actuellement des soins esthétiques, massages bien être, réflexologie plantaire, conseil en image, hypnose thérapeutique, auprès de particuliers de la métropole lilloise élargie. J'interviens également régulièrement en entreprises et auprès d'associations, notamment en Conseil en image.



Mes compétences :

Conseillère en Image

Estheticienne

Massages Bien être

Soins esthétiques

Animation de formations

création de supports de formation

Massage

Corps

Réflexologie plantaire

Hypnose thérapeutique