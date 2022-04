Frédérique MORO-SEYDOUX

Mes différentes expériences professionnelles et mes deux dernières formations m'ont permis de développer mes compétences en conduite de projets dans les domaines de la santé, l'hygiène et la sécurité au travail et plus particulièrement sur l'organisation du travail (analyse de situations de travail), sur la qualité de vie au travail et sur la prévention des risques professionnels (analyse des risques dans le secteur du TP et en milieu industriel).

Prête à un nouveau challenge, je serai ravie de faire partager ces compétences à toute entreprise à la recherche d'une responsable Hygiène, Sécurité, Environnement.



Mes compétences :

Qualité de vie au travail

Relationnel

Qualité

Maîtrise du référentiel OHSAS 18001

Veille réglementaire

Animation de réunions

Maîtrise de la démarche sur la prévention des RPS

Norme ISO 9001

Norme ISO 14001

Microsoft Office

Lotus Notes/Domino

Audit

Gestion AT : arbre des causes

Veille juridique

Droit social

Gestion documentaire

Outils 5P, 5M, 5S