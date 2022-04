Frederique PATRY

Après de nombreuses années d'expérience dans un métier demandant organisation, rigueur et méthodologie, je souhaite appliquer mes capacités à de nouvelles routes professionnelles, toujours dans l'optique de servir au mieux les intérêts des clients et de mon employeur.



Sérieuse, dynamique et optimiste, j'ai la volonté de compléter votre équipe en lui apportant mes connaissances et compétences, lesquelles, bien que développées dans un secteur professionnel atypique, sauront être un atout pour une parfaite adaptabilité.



Mes compétences :

Communiquer avec clientele etrangere

Organisation

Polyvalence