Frédérique PECCAVET

De formation BAC +2 je suis à la recherche d'un emploi dans le domaine de l'assurance à la personne (gestion de sinistres). Organisée, impliquée et pro réactive je m'adapte à toutes les situations.



Juge officiel D de natation synchronisée et entraineur (préparation physique), investie dans le club de natation de ma ville je participe régulièrement à l'organisation de compétitions (régionales, nationales et internationales).



Mes compétences :

Encadrement d'une equipe

Gestion des litiges

Gestion administrative