Frederique PLEYNET

La création de la société Melting Pop Art est avant tout une histoire de passion !

J'ai décidé de créer cette société en 2009.

J'ai très vite été convaincue que l'avenir de la décoration résidait dans la « customisation » et la

personnalisation de l'offre.



Après une étude de marché sur le plan national, j'ai décidé dans un premier temps de développer un site internet marchand, proposant ainsi une multitude d'objets et de tableaux de décoration personnalisés.

Face au succès rencontré sur internet et face aux témoignages toujours plus enthousiastes de mes clients, j'ai décidé d'ouvrir une boutique « show room » au centre de ville de Grenoble, dans la rue Condorcet, quartier de nombreux créateurs.



Depuis, la société Melting Pop Art est devenue une référence en terme de décoration

personnalisée.



Nous proposons toujours plus de nouveautés et d'objets insolites (paravents, rideaux de douche, têtes de lit, etc) personnalisés selon les envies des clients.



Mes compétences :

Décoration