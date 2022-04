Frederique POGGI

Diplômée d’un Master Européen en Ressources Humaines de la Management School Reims, Frédérique Poggi débute sa carrière dans les ventes pour les hôtels Novotel au Royaume-Uni. En 1998, elle rejoint la société Parc Astérix SA pour l’ouverture du parc en France. Elle intègre en 1996 la direction des Ventes Accor Hôtellerie France, en tant que responsable de l’entité « Accor réunions services ».

A partir de 2000, elle rejoint la direction des Ressources Humaines EMOA Accor. Responsable des partenariats avec les Ecoles Hôtelières, puis l’animation et de la coordination du réseau RH à l’international et elle développe à ce titre des supports de formation et de communication RH. En 2008, elle est nommée Directrice Diversité Accor et déploie à ce titre la politique diversité Groupe à l’international.

Frédérique Poggi est également membre du bureau du Women At Accor Generation, le réseau mixité Accor.





Mes compétences :

Conduite de projets RH internationaux

Sens relationnel

Dotée de talents de communication et de persuasion

Coach certifiée HEC