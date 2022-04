Frédérique RAVIER

2O années d'expérience dans l'univers de la production du prêt à porter haut de gamme.



Des challenges relevés en matière de production tant sur le plan de la qualité et de la gestion des coûts et des délais serrés au sein des maisons suivantes : Galliano, C.Lacroix, Kenzo.



Je souhaite mettre à profit ma rigueur et ma créativité, ma forte capacité d'adaptation, mes compétences, mon sens de l'organisation et mes qualités relationnelles dans les milieux de la mode, du luxe et des jeunes créateurs (prêt à porter, maille, lingerie, commerce équitable textile).



Mes compétences :

Luxe

Achats

Production

Textile

Mode