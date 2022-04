Frédérique RIOU- CHEREL

Dotée d’une double expérience significative en agence et chez l’annonceur dans un environnement services et produits, je sais définir les axes stratégiques en fonction d’une veille concurrentielle et des objectifs commerciaux, dans un planning et un budget maîtrisés. Je sais piloter les projets jusqu’à la mise en œuvre des actions online et offline, maîtriser la chaîne graphique et analyser les indicateurs de performance.



Les différentes fonctions que j’ai occupé en tant que chargée de communication ou attachée de presse m’ont permises d’acquérir les techniques de communication écrites et créatives, appliquées à un large panel de supports (brief agence, communiqué de presse, outils d’aide à la vente, journal interne, rubrique internet…). J’ai récemment rédigé la Charte interne Développement Durable de la Semitan, piloté la refonte du système d’information grand public de la Tan, contribué à la rédaction de certaines rubriques du siteArray dans une logique de service d’aide à la mobilité, et mis en place des stratégies presse produit ou institutionnelle pour diverses marques.

J’ai acquis une solide expérience de l’organisation d’événements notamment des opérations d’incentive pour les équipes commerciales Sodebo, des journées portes ouvertes dans les centres de stockage Butagaz, des participations à des salons professionnels et l’organisation de conférences de presse.



Mes compétences :

Communication

Evénementiel

Gestion budgétaire

Gestion de projets

Identité de marque

Plan d'actions

Presse

Print

Print & web

Rédaction

Stratégie

Stratégie de communication

Web