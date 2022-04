Frédérique ROISNÉ

Après plusieurs expériences en tant que contrôleur de gestion dans des entreprises industrielles (équipements électroménagers, métallurgie, automobile), puis comme contrôleur de gestion central dans un groupe de l'industrie agro-alimentaire, j'ai changé de secteur et travaille dans l'entreprise Le Prieuré, spécialiste des toitures végétalisées, en tant que contrôleur de gestion et gestionnaire de travaux.



Mes compétences :

Reporting

SAP

Contrôle de gestion industriel

Calcul de coûts

Contrôle des coûts

Comptabilité analytique

Budget et Controlling

Microsoft Office

Comptabilité générale

Contrôle budgétaire