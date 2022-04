EVENT & WEDDING DESIGNER

Créatrice d'ambiances d'événements Privés et Professionnels

Conceptrice en communication graphique

Formatrice et animatrice d'Ateliers (Event Design, Déco, DIY et organisation)

Conférencière

Ce que je sais faire de mieux ? - > Mettre des étoiles dans les yeux de mes clients

http://www.lys-deco.com/