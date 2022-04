Frédérique STEFANI

Après avoir découvert il y a quinze ans les bienfaits de ce qu'on appelle l'état modifié de conscience (EMC) grâce à la sophrologie, j'ai poursuivi mes recherches en pratiquant le taï chi chuan, le qi gong, le yoga et la méditation.

Enthousiasmée par les améliorations constatées dans ma vie personnelle grâce à ces techniques, j'ai cherché un moyen de partager et transmettre ce merveilleux outil de changement. C'est tout naturellement que je me suis tournée vers l'hypnose ericksonienne.

Depuis je continue de m'émerveiller de la façon dont un simple mot peut éclairer un visage, libérer une respiration...