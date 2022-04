Frédérique STEPCZAK NÉE GERBIN

- Etablir et superviser un budget

- Gérer et développer un portefeuille client

- Gérer et contrôler des caisses

- Etablir des devis et factures

- Réaliser un chiffre d’affaire : 1.9M€

- Suivre une commande en amont et en aval

- Assurer la trésorerie et la comptabilité de base

- Cibler les demandes spécifiques du client

- Saisies d’écritures comptables, TVA

- Gérer les contentieux

- Recruter et superviser du personnel

- Accueil téléphonique et physique

- Rédiger des contrats (fournisseurs et employés)

- Démarcher, renseigné, accompagner





Mes compétences :

Communication

Assistante de direction

Secrétaire polyvalente

Assistante administrative

Comptabilité

Gestion

Informatique

Gestion de projet