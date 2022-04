Frederique THERET

Expérimentée, je maîtrise la capacité d’analyses et de synthèses des données.



Mon investissement, la gestion de projets, la mise en place d’organisations et procédures et mon management fédérateur ont permis à mes collaborateurs (et moi-même) d’atteindre ou dépasser l'ensemble des objectifs (quantitatifs/qualitatifs) en améliorant la satisfaction clients, les gains de productivité et la rentabilité de l'entreprise.



Riche de mes expériences, je souhaite les mettre à profit et évoluer vers un secteur d’activité novateur et différent.



Mes compétences :

JDEdwards Suite

Business Objects

Winpharma

As400

Microsoft Office

EBP Compta

SAP CRM

IBM AS400 Hardware

SAP ECC

Openlab

SAP ERP

Lawson M3

Sorties

SAP OFFICE

SAP