Frédérique THIERRY

Après quelques années d'expérience dans le domaine des achats en France et à l'étranger (USA) pour le compte d'entreprises privées et d'une ONG (MSF) , j'ai décidé de me lancer dans l'aventure de l'entreprenariat avec la création de ma société Mère Poule.



Mère Poule est une entreprise de micro crèches éco-responsables.



Mes compétences :

Achats

Brésil

Ferroviaire

Transport

Transport ferroviaire

Sourcing

Négociation

Achats internationaux

Gestion de projet