Frédérique TONNELIER

Assistante Commerciale France, Société EUROK :



Gestion de grands comptes et négoces dans le domaine de la Distribution.

Interface fournisseurs et clients

Relation commerciales avec les Centrales, .`

Suivi offres et commandes (Centrales et points de vente), organisation réunions commerciales et Salon d'Enseignes

Suivi du reporting et des tableaux de bords détaillés de la Société, élaboration RV centrales en vue des préparation à la négociation.

Analyse des résultats réels et provisionnels.



Mes compétences :

Perseverance

Polyvalence

Relationnel

sens du relationnel