Frédérique TRUONG

30 ANS D.EXPERIENCE : DIRIGEANTE, DIRECTION ET DÉVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET COMMERCIAL PME ET GD GROUPE, EN RECHERCHE DE MISSIONS



J’ai approfondi mon parcours de dirigeant, par un Master en Management "stratégie et finance", ainsi qu'une formation á la reprise d’affaires (Cédants et repreneurs d’affaires).



Je suis aujourd'hui Directeur général de transition, développeur commercial, dirigeant chez Managers en Missions.



Le Management de Transition, est une solution opérationnelle, pour passer un cap et pour conduire les mutations de l’entreprise dans des situations complexes ou d’exception.

Managers en Mission est, en 2015 un réseau intégré de 190 Managers de Transition, experts dans leurs domaines d’interventions et aux parcours pluridisciplinaires.

Nous avons fait le choix de rejoindre un réseau pour nous concentrer sur l’exécution de nos missions, nous adapter à tous types de situation et de trouver la solution ajustée aux besoins des entreprises.

Pour ma part, Je suis experte en stratégie, vision globale, l’organisation de l’entreprise et de ses fonctions clés, en développement commercial, et dans la reprise d’entreprise.

Mes secteurs :

 L’Industrie,

 L’industrie et évènementiel du divertissement : Médias, Edition, Cinéma, Vidéo, Musique, Théâtre, l’Art.

 Le sport

 Le numérique,

 L’imprimerie, PLV, Packaging

 La publicité, la communication, la presse

Mes atouts :

Dirigeante, rodée aux fondamentaux que sont le respect du cadre de référence et objectifs des actionnaires, j’ai une forte culture du résultat et du ROI.

Formée et rodée à la création et reprise d’entreprise. J’en maitrise avec une vision globale, ses enjeux, ses réseaux. Je suis opérationnelle sur l’audit amont/aval des acquisitions, l’évaluation, et le management, le pilotage, et le suivi dans le déploiement des décisions stratégiques.

Je mets à disposition des PME, mon expérience de dirigeante opérationnelle, associée à des fonds d’investissement, et à des investisseurs privés.

J’ai récemment effectué et analysé pour moi-même ou dans le cadre de projets de développements groupes, des missions de croissance externe, du retournement, du développement, de l’équilibrage de portefeuille d’activité, de la croissance du CA , de la rentabilité, et de la trésorerie.

Managers en Mission est implantée sur Paris.

Site internet :Array



Mes compétences :

Qualité

Dirigeant

Strategie

Process industriels/Solutions clés en main

Management

Pilotage de projets

Développement commercial

Développement durable

Direction des ressources humaines

Leadership

Reprise d'entreprise

Gestion budgétaire

Management de transition