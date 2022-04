Frédérique VALEE

Je suis actuellement en poste à l'IUT de Rouen depuis septembre 2013. J'exerce les fonctions de gestionnaire des heures complémentaires au service financier.

Suite à l'obtention d'un BTS de comptabilité gestion et d'une formation professionnelle orientée vers les transports maritimes, j'ai commencé mon parcours professionnel en 1996, sur des missions de comptabilité générale, dans différentes entreprises du secteur maritime et aussi de la grande distribution.

Par la suite, j'ai intégré le service comptable du GRETA de Rouen, tout d’abord par le biais d'un contrat CEC puis comme contractuelle, avant de passer le concours externe d'adjoint administratif de 1ère classe.

Avec l'obtention de ce dernier en 2002, j'ai été affectée à la Délégation Académique à la Formation Professionnelle Initiale et Continue au service des ressources humaines.

Au printemps 2013, suite à la formation sur la constitution du dossier RAEP, je me suis inscrite au concours interne SAENES que j'ai obtenu en juin. J'ai été affectée à l'Université de ROuen au sein de l'IUT de Rouen.



En aparté, je suis responsable d'une association régionale qui privilégie la relation franco-québécoise et la francophonie aux travers différents événements culturels et festifs.



J'accompagne également mon conjoint dans la gestion administrative et comptable de son EURL depuis 2013.



Mes compétences :

Bureautique

Gestion de projet

Gestion administrative

Gestion des ressources humaines

Organisation d'évènements