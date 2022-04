Frédérique VALLÉE

Agrégée de mathématiques et docteur en statistiques de l'Université Pierre et Marie Curie (Paris 6).



Après 4 années d'enseignement des mathématiques et 5 années passées à Thomson-CSF en tant qu'ingénieur qualité et fiabilité, fondatrice/directrice en 1989 de la société Mathix devenue ALL4TEC en 2006. Depuis 2016, ingénieur conseil indépendante dans la société F&CO.



Principaux travaux sur les thèmes suivants :

- sûreté de fonctionnement des systèmes programmés,

- ingénierie système (notamment les aspects V&V),

- optimisation du test par la fiabilité,

- maîtrise des processus par la mesure et les statistiques.



Membre de nombreux groupes travaillant sur ces sujets : IMDR, IEEE (Présidente du Chapitre "Reliability"), AFIS.



Enseignante dans divers écoles d’ingénieurs et instituts de formation continue.



Auteur de nombreux articles et co-auteur de trois ouvrages sur le thème de la gestion des risques publiés chez Hermes Lavoisier.



Mes compétences :

Conseil

Fiabilité

Ingénierie

Ingénierie système

Statistique

Sureté

Sureté de fonctionnement

Validation

Réduction du coût de test

Cybersécurité (EBIOS)