Frédérique Verdier UN AUTRE VOYAGE

Pourquoi Un autre voyage ?



Pour échapper à la standardisation des voyages

Pour avoir la liberté de choisir vos vacances au meilleur rapport qualité prix

Pour avoir la meilleure réponse à vos attentes



Concept idéal pour celles et ceux dont le temps est compté, qui recherchent un service personnalisé, une étude des opportunités tarifaires du marché, qui se noient dans les offres internet.

Concept idéal pour celles et ceux, amateurs d’adresses insolites, de charme, de luxe,

adeptes d’un voyage où on redevient soi même.



Après des études de tourisme j’ai travaillé durant 20 ans pour différents voyagistes,

(Voyages Fram, Jet Tours, Club Med). J’ai pu ainsi parcourir le monde, découvrir un nombre important de destinations, et tester énormément d’hôtels, de clubs, de circuits, ou encore de croisières.



Après toutes ces années passionnantes, j’ai décidé de partager mes émotions, mes coups de cœur avec vous, les voyageurs.



En toute confidentialité, nous définissons ensemble vos besoins. Je vous fais ensuite une proposition de voyage considérant vos attentes, vos envies, votre budget et votre planning.



Pour répondre au plus grand nombre de demandes j’ai choisi de travailler en partenariat avec une agence indépendante. Elle me permet de vous proposer l’ensemble de l’offre des voyagistes, mais également d’utiliser les services de prestataires locaux, directement dans les pays de destinations, spécialistes sur leur zone géographique, qui m’aident à construire votre voyage.

Grâce à la suppression des intermédiaires vous bénéficiez d’un voyage au meilleur tarif.

Quant à ma prestation, elle est rémunérée directement par mon agence partenaire, vous ne supportez donc aucun coût additionnel.



Dans l'attente du plaisir de vous entendre ou de vous lire, pour la réalisation de vos futures vacances,



Retrouvez moi surArray

Ecrivez moi à

frederique@unautrevoyage.net ou

unautrevoyage@orange.fr



contactez moi au 0681741608



Mes compétences :

Afrique

golf

Hotels

Maroc

Tourisme

Voyage

Voyages