Frédérique VOISIN-DEMERY

J'ai rejoint récemment l'industrie du semi-conducteur afin d'apporter mon support à toute la chaîne logicielle supportant les activités de production. J'avais déjà travaillé plusieurs fois dans ce contexte par le passé, dans le développement des logiciels d'automation. Il avait alors fallu partir de zéro et apprendre rapidement les divers aspects techniques (logiciels très spécifiques,...) et fonctionnels de ce domaine complexe, afin de mettre en oeuvre dans les temps les améliorations des logiciels d'automatisation des processus de fabrication en salle blanche. Cette expérience au sein de deux entreprises clientes différentes a été très enrichissante, le travail très proche de la production étant particulièrement motivant, et je suis donc contente d'avoir à nouveau rejoint ce secteur d'activité.



J'ai avant cela participé pendant deux ans à la conception et aux tests d'une applications de caractérisation de capteurs. Cette mission demandait de faire preuve de pédagogie afin à la fois de comprendre les besoins des utilisateurs et de leur apprendre à travailler avec les processus associés au développement informatique.



J'ai aussi travaillé six ans sur une application .Net coeur de métier des services énergétiques, dans le cadre d'un contrat global de tierce maintenance applicative (spécifications, développement, déploiement). La reprise de cette application complexe au sous-traitant précédent a nécessité des capacités d'apprentissage rapide et de bonnes capacités d'analyse pour que la transition soit un succès.



Avant cela, j'ai passé cinq ans dans le monde du support informatique et de l'infrastructure : administration de plateformes, plus particulièrement autour des technologies de l'informatique décisionnelle. C'est une bonne école pour mettre en oeuvre rigueur et réactivité afin de maintenir les environnements opérationnels, et cela permet d'acquérir une certaine "culture informatique" car la résolution des problèmes techniques demande de toucher un peu à tout.



Mes compétences :

SQL