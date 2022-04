Frédérique WALRAVE

COMPÉTENCES DÉTAILLÉES



RESSOURCES HUMAINES & SERVICES GÉNÉRAUX

- Recrutement.

- Plan de formation : élaboration, priorités, exécution.

- Gestion de projets RH.

- Gestion des obligations légales.

- Élaboration, gestion et suivi de budget.

- Gestion des services généraux dans leur ensemble.

- Coordination de prestataires variés.



COMMUNICATION TRANSVERSALE

- Développement et exécution de plans de Communication : interne, externe, corporate.

- Elaboration de campagnes de communication ciblées.

- Gestion de projets web.

- Développement et coordination d'outils de Communication print et web.

- Organisation d'événements.

- Gestion des relations presse.

- Création et coordination d'un réseau de prestataires.

- Maîtrise de la chaîne graphique.



LANGUES

Anglais : Courant et professionnel. Séjours aux Etats-Unis, langue de travail depuis 2001.

Allemand : Niveau scolaire.



INFORMATIQUE

Maîtrise du Pack Office, connaissance de la suite Adobe, du langage HTML et de Dreamweaver.



MANAGEMENT

Management d’une équipe de 4 personnes.



TRAVAIL EN ÉQUIPE

Travail d’équipe avec des interlocuteurs variés : techniciens, chercheurs, informaticiens, commerciaux.



