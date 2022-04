Frédérique WIRTZ

A l’issue d’un parcours dans le secteur culturel en tant que comédienne et présidente d’association, elle se forme à l’administration du spectacle et décide de faire de sa passion son métier. Elle obtient un master professionnel « Gestion et organisation de projets culturels » en 2011. Après de multiples expériences professionnelles en tant qu’animatrice radio, médiatrice d’exposition photographique, coordinatrice de festival ou encore chargée de communication, elle s’oriente vers l’accompagnement de compagnies

professionnelles dans la production, la diffusion et la communication. Ainsi, à partir de 2012, elle accompagne la compagnie chorégraphique Estro ainsi que le Bernard Struber Jazztett depuis 2013.

Dans cette même perspective, elle participe à la création du bureau de production La Poulie Production en 2014, regroupant une dizaine de compagnies, toutes disciplines confondues. Parallèlement, elle occupe ponctuellement le poste de coordinatrice d’antenne chez FIP Strasbourg.

Au travers de son métier elle se voit comme le relais de propos artistiques auprès de structures culturelles dans le but de les mener le plus loin possible.



