Frédy DELOUMEAUX

Compétences managériales

- Encadrement d’équipes

- Evaluation RH



Compétences fonctionnelles

- Relation Client

- Management transversal

- Direction de projets

- Etude d’opportunité

- Gestion d'appel d'offres

- Architecture et ingénierie

- Intégration et déploiement

- Conduite du changement

- Management de la production



Compétences métier

- Réseaux IP d’entreprises

- Téléphonie générale, Téléphonie de marché

- Centre de Relation Client



Mes compétences :

Encadrement d'équipe

Relation client

Etude d’opportunité

Evaluation RH

Architecture et ingénierie

Gestion d'appel d'offres

Intégration et déploiement

Direction de projets

Management transversal

Management de la production

Conduite du changement

Téléphonie générale

Réseaux IP d’entreprises

Téléphonie de marché

Centre de Relation Client