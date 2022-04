Frédy LOUIS

Ancien employé de banque, de 1992 à 1998, puis ancien cadre dans une Société de courtage en crédits, j'ai fondé la Société Idésia en 2003, notre métier est celui de l'intermédiation bancaire. Nous nous sommes orientés plus spécifiquement sur le "Regroupement de crédits", c'est à dire trouver des solutions durables aux situations financières délicates de nos clients. Nous aménageons la dette des particuliers mais aussi des professions libérales,SCI,PME-PMI.

Notre chiffre d'affaires progresse en moyenne de 20% tous les ans. Le bouche à oreille et la qualité de service ont permis à notre entreprise de s'étendre et d'intervenir parfois pour des clients situés à l'autre bout de la France. C'est donc tout naturellement que la nécessité de développer un réseau de proximité s'est imposé. Nous avons donc pris la décision,de franchiser notre concept et ce depuis août 2011. Aujourd'hui nous comptons 20 points de vente ouverts

Ce développement en réseau, dont nous construisons les outils depuis 2009, nous démontre bien, et de surcroît avec les derniers décrets votés concernant nos statuts, qu'il devient urgent et incontournable de se regrouper et d'être représentatif auprès de nos mandants (par les volumes réalisés), de bénéficier d'un encadrement juridique irréprochable, de partager un modèle "gagnant-gagnant" et de profiter d'un professionnalisme exemplaire par les formations dispensées.

Idésia, c'est également un ensemble de valeurs. Depuis sa création, nous sommes adhérents de l'AFIB. Pour notre réseau de franchisés, notre groupe s'impose aussi et sans obligation aucune à respecter scrupuleusement le Code de déontologie européen de la franchise édicté par la Fédération Française de la Franchise. Ce code fait partie intégrante de l'ensemble de nos documents juridiques remis à nos futurs candidats.



Mes compétences :

Franchise