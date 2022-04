Frekia LAHMAR

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

- 2006 à ce jour : Responsable Communication

Groupe Galeries Lafayette/ BNP – Laser Loyalty

Société de services et de conseil en CRM.

Conseil et Coordination interne et externe sur la mise en place d’opérations de marketing relationnel multicanal BtoB & BtoC (mailings, emailings, enewsletters, ecatalogues, jeux concours, sites web...) du brief à la livraison des éléments on et off line (maîtrise des outils de marketing relationnel, communication digitale et chaîne graphique).

Gestion et Pilotage d’un portefeuille de marque : Ikea (Opérations de cash back), La Poste (mise en place d'un programme de fidélisation à destination des TPE via un site web), BUT (campagnes de fidélisation),

Lafayette Prestige & Cofinoga Plus (Cartes privatives) : Actions de fidélisation multicanal pour produits affinitaires

de loisirs, abonnements et produits d’assurances.



- 1995 à 2005 Groupe TBWAFRANCE

TBWADRM (2003 à 2005)

Agence conseil en communication de réseaux

Directrice de Clientèle (management équipe de 3 chefs de projets)

• Réflexion, recommandations stratégiques et créatives sur des plans d’actions de marketing opérationnel et promotionnel.

• Mise en oeuvre et suivi des actions de recrutement et de fidélisation sur tous types de supports de communication (print, audio,numérique, …).

• Prise de briefs clients, rédaction des briefs internes de création, présentation des pistes créatives développées et recommandées.

• Suivi de production et de fabrication, recherche fichiers MD, élaboration des plannings, étude et pilotage budgétaire.

• Gestion financière des dossiers, recherche de prestataires, négociation prix, délais, suivi logistique et contacts avec les réseaux clients.

Portefeuille clients : Nissan France / DMC / Expert France

- TEQUILA (1995 à 2003)

Agence conseil en communication opérationnelle

Chef de Groupe (management d’une équipe de 5 chefs de projet)

• Géant (Grande Distribution) : Réflexion et rédaction des recommandations,animation et coordination interne et externe pour la mise en oeuvre opérationnelle du Plan d’Actions Commerciales de l’enseigne. 90 opérations (Prospectus, PLV magasins, affichage, radio, production photos,

radio). Mise en place de missions transversales (réflexion, analyse…).

- Chef de Projet (1995 à 2000)

Portefeuille clients : Coca-Cola / McDonald’s /Gitem /Air Liberté /Cegetel Le 7/SFR

- 1990 à 1995 MacLaren/Lintas (Agence de promotion des ventes) : Chef de projet

- 1988 à 1989 J.R. Troubat (Agence de Publicité Médicale) : Chef de Publicité

- 1988 à 1988 Printeco (Filiale Edition J.R Troubat) Fabricante

- 1983 à 1987 Cactus (Agence de Publicité) Assistante

- FORMATION

BTS Communication et actions publicitaires – ESP Paris

Formation Management – Do It – Boulogne Billancourt

Anglais : opérationnel



Mes compétences :

Communication digitale